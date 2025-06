Wer im Landesdienst mehr als LH Stelzer verdient

Mehr als 380.000 € für Spitalsmanager

Wobei: Stelzer ist bei weitem nicht der Top-Verdiener unter den Landesbediensteten. Blickt man in die ausgelagerten Unternehmen, so gibt es zehn Männer, die noch mehr als der Landeschef verdienen. Dazu gehört etwa Franz Harnoncourt, einer der Top-Manager in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG). Sein Gehalt: über 380.000 Euro. Die Abgeordnete Renate Heitz und Klubobfrau Sabine Engleitner-Neu (beide SPÖ) wollten es genau wissen und hakten per schriftlicher Anfrage an den LH nach.