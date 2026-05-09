Unbekannte hinterließen Müllberg mitten im Wald

Gemeinde erstattete Anzeige

Aufgrund der großen Menge geht der Ortschef davon aus, dass in der Nacht jemand mit einem Kastenwagen oder Traktor mit Anhänger auf dem Waldweg zugefahren war und den Müllberg abgelagert hat. „Da ist alles dabei, von Eisenteilen, einem Saugroboter, Spraydosen, einer Matratze und einem Kübel mit Altöl. Wie, wenn jemand eine Werkstatt ausgeräumt hätte“, schildert Hochleitner. Die Gemeinde will den Vorfall nicht einfach hinnehmen und hat ihn zur Anzeige gebracht. Ein umweltkundliches Organ der Polizei war bereits vor Ort und hat die Tat aufgenommen.