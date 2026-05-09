Unbelehrbarer Lenker wieder ohne Schein erwischt

Wiedersehen macht Freude – aber wohl nicht für alle. Als Streifenbeamte im Gegenverkehr einen Mercedes erspähten, drehten sie um und fuhren dem Lenker nach, der plötzlich davonraste. Weil die Beamten aber seine Adresse kannten, suchten sie ihn dort auf und zeigten ihn wieder – alleine heuer zum zwölften Mal – an.
Eine Polizeistreife bemerkte am Freitag gegen 20:50 Uhr einen ihnen gut bekannten Fahrzeuglenker aus Sippbachzell mit seinem Mercedes im Gegenverkehr. Er ist bekannt, weil er bereits unzählige Male ohne Schein gestoppt worden war.
Geflohen, aber daheim erwischt
Also wendete die Streife und fuhr dem Lenker hinterher. Der fuhr plötzlich mit überhöhter Geschwindigkeit davon, konnte die Beamten aufgrund der zahlreichen Seitenstraßen sogar vorerst abhängen. Allerdings komplett vergeblich: Wenig später klingelten die Uniformierten an seiner Türe. Ein Alkovortest verlief diesmal negativ. Der 37-Jährige wurde wieder einmal angezeigt.
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