Unbelehrbarer Lenker wieder ohne Schein erwischt

Wiedersehen macht Freude – aber wohl nicht für alle. Als Streifenbeamte im Gegenverkehr einen Mercedes erspähten, drehten sie um und fuhren dem Lenker nach, der plötzlich davonraste. Weil die Beamten aber seine Adresse kannten, suchten sie ihn dort auf und zeigten ihn wieder – alleine heuer zum zwölften Mal – an.