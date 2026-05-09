Hunderte Einsatzkräfte üben am Kasberg für Notfall

Die extreme Trockenheit der letzten Wochen hat die Waldbrandgefahr in Oberösterreich verschärft. Um für den Erstfall gerüstet zu sein, findet am Samstag im Salzkammergut eine großangelegte Übung statt, bei der zahllose Einsatzkräfte die Bekämpfung eines Brandes am Kasberg trainieren.
Mehrere Feuerwehr-Katastrophen-Züge, Vegetationsbrand-Einheiten, zwei ÖAMTC-Hubschrauber, vier Löschflugzeuge und viele mehr treffen heute im Salzkammergut zusammen, um für den Erstfell zu trainieren. Übungsannahme ist ein Waldbrand im Bereich Kasberg-Schwalbenmauer.
Viel in Ausbildung der Florianis investiert
Ziel ist, die Einsatzkräfte bestmöglich auf zukünftige Brandereignisse vorzubereiten. In den vergangenen Jahren wurde die Ausbildung in diesem Bereich intensiviert, um sowohl klassische Waldbrände als auch Szenarien in landwirtschaftlichen Flächen professionell bewältigen zu können.
Einschränkungen für Anrainer
Die Übung dauert von 9 bis 17 Uhr, für die Bevölkerung in dem Gebiet kann es zu Einschränkungen durch erhöhtes Flugaufkommen, Lärmbelästigung oder Behinderungen am Traunsee durch die Errichtung einer Wasserlandepiste für die Löschflugzeuge kommen.
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