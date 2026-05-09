Hunderte Einsatzkräfte üben am Kasberg für Notfall

Die extreme Trockenheit der letzten Wochen hat die Waldbrandgefahr in Oberösterreich verschärft. Um für den Erstfall gerüstet zu sein, findet am Samstag im Salzkammergut eine großangelegte Übung statt, bei der zahllose Einsatzkräfte die Bekämpfung eines Brandes am Kasberg trainieren.