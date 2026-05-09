Barock und „lebende Bilder“ füllten Brucknerhaus

Ein Hoch der Renaissance! Im Linzer Brucknerhaus füllte ein besonderes Event den mittleren Saal: Das Ensemble La Venexiana ließ Alte Musik nicht museal, sondern lebendig, sinnlich und unmittelbar erfahren. Mit Teatri 35 kam Schauspiel dazu, das Barockmusik mit Gemälden ergänzte, die mit echten Menschen nachgestellt wurden.
Das Ensemble La Venexiana arrangiert auf den Originalinstrumenten Theorbe und Cembalo, Musik des seinerzeit revolutionären Claudio Monteverdi (1567-1643) und seiner Zeitgenossen. Dazu erlebt man „lebende Bilder“, gespielt von Schauspielern.
Diese Kombination trifft wohl den Nerv der Gegenwart, das Konzert im Brucknerhaus war voll bis auf den letzten Platz.
Klassik als Erlebnis pur
Zwei Sopranistinnen und ein Tenor – Emanuela Galli, Agnese Allegra, Massimo Lombardi – vereinten sich dazu im Wohlklang der Renaissance- und Barockmusik, die Stimmen schmiegten sich ineinander oder traten in neckischen Widerstreit.
Zur geistlichen und weltlichen Musik um 1600 inszenierte Teatri 35, eine Compagnie aus Neapel, „Tableaux vivants“, was übersetzt „lebende Bilder“ heißt. Sie hatten bekannte Gemälde von Caravaggio ausgewählt, er ist einer der berühmtesten Maler der europäischen Kunstgeschichte.
Die Figuren hüllten sich in Tücher, formten Körperhaltungen, es gab Farben, Faltenwurf und so fügten sich schließlich die berühmtesten Szenen: Judiths Messer am Hals des Holofernes, die trauernde Mutter Maria, der Kopf des Johannes auf dem Silbertablett, der sterbende Christus. Man erlebte tiefe Blicke, himmlische Hoffnung.
Präzise bis in die Fingerspitzen, dramatisch wie auf den berühmten Gemälden verharrten die Körper im Freeze, begleitet von großen musikalischen Gefühlen.
Tiefe Verbeugung auch vor der Lichttechnik, die jene unsterblichen Licht- und Schattenkompositionen des Meisters nachstellte.
Standing Ovations für diese Symbiose aus Musik, Malerei und Theater.
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