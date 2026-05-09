Alkolenker fuhr gegen Baum, Freund schwer verletzt

Weil er alkoholisiert von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte, zog sich ein Peuerbacher (30) schwere Verletzungen zu. Ein gleichaltriger Freund am Beifahrersitz wurde ebenfalls schwer verletzt. Hubschrauber und Rettung brachten beide in umliegende Krankenhäuser.
Ein 30-Jähriger lenkte am Freitag gegen 19 Uhr seinen Wagen entlang eines Güterweges in Peuerbach in Richtung Natternbach. Am Beifahrersitz befand sich ein 30-jähriger Freund, beide aus Peuerbach. In einem Waldstück kam der Lenker auf einem geraden Straßenstück auf das Straßenbankett, geriet ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baumstumpf, wodurch das Fahrzeug abhob und mit der Fahrerseite gegen einen Baum krachte.
Mit Rettung und Hubschrauber
Dadurch wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Ein Anrainer nahm den lauten Knall wahr, eilte sofort zur Unfallstelle, verständigte die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Die beiden Insassen wurden nach der Erstversorgung der Rettungskräfte mit schweren Verletzungen mittels Notarzthubschrauber „Europa 3“ und der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Ein durchgeführter Alkomattest verlief mit 0,8 Promille positiv.
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