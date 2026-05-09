Alkolenker fuhr gegen Baum, Freund schwer verletzt

Ein 30-Jähriger lenkte am Freitag gegen 19 Uhr seinen Wagen entlang eines Güterweges in Peuerbach in Richtung Natternbach. Am Beifahrersitz befand sich ein 30-jähriger Freund, beide aus Peuerbach. In einem Waldstück kam der Lenker auf einem geraden Straßenstück auf das Straßenbankett, geriet ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baumstumpf, wodurch das Fahrzeug abhob und mit der Fahrerseite gegen einen Baum krachte.