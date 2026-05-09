Grüne schicken Kaineder mit 92,6 Prozent in Wahl

Eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl in Oberösterreich haben jetzt auch Grünen ihren Spitzenkandidaten gekürt: Der amtierende Landessprecher und Landesrat Stefan Kaineder geht für die Ökopartei erneut in die Wahlauseinandersetzung.
Die einstigen Chefs von ÖVP und den Grünen, Josef Pühringer und Rudi Anschober, galten als Pioniere der schwarz-grünen Zusammenarbeit in Oberösterreich: Im Jahr 2003 gab es eine Koalition zwischen den beiden Parteien, die bis 2015 hielt. Dann begann Schwarz-Blau in Oberösterreich, wogegen die Grünen unentwegt kämpfen.
In seiner Rede sagte Grünen-Landessprecher Stefan Kaineder am Samstag im Linzer Kunstmuseum Lentos: „Die FPÖ will das Land in den teuren fossilen Fesseln halten, will Putins Gas und blockiert jedes Windrad. Die ÖVP kann sich gegen die Blauen nicht durchsetzen und weiß eigentlich nicht, was sie will.“ Kaineder hat schon in den Wochen davor angekündigt, wieder mit der ÖVP regieren zu wollen.
Bis es so weit sein könnte, vergehen noch eineinhalb Jahre. Bei der Landesversammlung kürten die Parteimitglieder Kaineder mit 92,8 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Wahl. Nach Suzählung der Stimmen sagte Kaineder: „Diese grandiose Zustimmung gibt mir gewaltigen Schub für das kommende Jahr. Aber nicht nur dieses Votum selbst. Es ist diese Stimmung, diese Kraft und Zuversicht die so imponierend und mitreißend sind.“
Das Setting des Parteitags war dieses Mal anders. Es gab keine klassische Bühne und keine Rede von oben, sondern von der Mitte des Saals aus. Die Besucher standen rund um Kaineder. Ein großes Windrad prägte optisch den Saal, die Besucher bekamen zusätzlich ein kleines Modell in die Hand gedrückt.
Grüner verspricht 200 neue Windräder bis 2035
Das ist auch als Symbol gedacht, wofür die Grünen stehen. Stefan Kaineder in seiner Rede: „Wir haben hier ein Windrad aufgebaut, ihr haltet kleine Windränder in den Händen. Wir diskutieren und fordern sie. Und die Windräder werden auch in der Landschaft ankommen, viele davon, weil Oberösterreich sie braucht. Wir wollen 200 neue Windräder bis 2035. Das ist nicht nur möglich, sondern nötig, um endlich auch aus dieser endlosen Energie-Krisen-Spirale rauszukommen. Jeder Krieg, jede weltpolitische Krise treibt die fossilen Energiepreise in lichte Höhen. Das war immer so, aber man hat nicht gelernt, auch nicht in Oberösterreich. Wir treten an, um das zu ändern.“
Cem Özdemir sendete eine Videobotschaft
Im Publikum gab es echte, aber auch virtuelle Unterstützung von Kapazudern der Bewegung. Der eben erst gewählte Grünen-Ministerpräsident von Baden-Württemberg (Deutschland), Cem Özdemir, und die Chefin der bayrischen Grünen, Katharina Schulze sendeten Videobotschaften. Bundessprecherin und Ex-Ministerin Leonore Gewessler war persönlich anwesend, um die Grünen in OÖ zu unterstützen. Meinungsforscher sehen derzeit ein leichtes Plus bei der Zustimmung zur Ökopartei.
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