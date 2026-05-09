Grüne schicken Kaineder mit 92,6 Prozent in Wahl

Grüner verspricht 200 neue Windräder bis 2035

Das ist auch als Symbol gedacht, wofür die Grünen stehen. Stefan Kaineder in seiner Rede: „Wir haben hier ein Windrad aufgebaut, ihr haltet kleine Windränder in den Händen. Wir diskutieren und fordern sie. Und die Windräder werden auch in der Landschaft ankommen, viele davon, weil Oberösterreich sie braucht. Wir wollen 200 neue Windräder bis 2035. Das ist nicht nur möglich, sondern nötig, um endlich auch aus dieser endlosen Energie-Krisen-Spirale rauszukommen. Jeder Krieg, jede weltpolitische Krise treibt die fossilen Energiepreise in lichte Höhen. Das war immer so, aber man hat nicht gelernt, auch nicht in Oberösterreich. Wir treten an, um das zu ändern.“