Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

350. Wiener Derby

„Keiner stellt sich mehr – es fehlen die Anführer“

Bundesliga
09.05.2026 18:30
Andreas Heraf im Duell mit Peter Pacult: Die „Krone“ blickt zurück auf legendäre Derby-Duelle.
Andreas Heraf im Duell mit Peter Pacult: Die „Krone“ blickt zurück auf legendäre Derby-Duelle.(Bild: AP/HERBERT PFARRHOFER)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Porträt von Lukas Schneider
Von Rainer Bortenschlager und Lukas Schneider

Am Sonntag (17 Uhr) empfängt Rapid im 350. Wiener Derby die Austria. Über 24.000 Tickets sind weg, obwohl es „nur“ um einen Europacup-Startplatz geht. Da hat die Hauptstadt auch schon ganz andere Zeiten erlebt. Die Legenden Hans Krankl, Andi Ogris und Co. blicken zurück auf eine lange Historie mit Rekorden, Skandalen und vielen Highlights ...

0 Kommentare

„Hier in Wien gibt es zwei Religionen: Rapid und die Austria.“ Treffender hätte der legendäre Helmut Senekowitisch die Rivalität einst nicht beschreiben können. Am Sonntag kommt es zum 350. Duell, es ist das zweitälteste Derby der Welt nach dem Glasgower „Old Firm“ zwischen Celtic und den Rangers – daher immer brisant. Auch wenn es aktuell wieder einmal um keinen Titel, „nur“ um ein Europacup-Ticket (Top 4) geht ...

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
09.05.2026 18:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
303.213 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
240.787 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
107.935 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
857 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
554 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Kolumnen
Woran wir nicht nur am Europatag denken sollten
483 mal kommentiert
Feierlichkeiten zum Europatag in Klagenfurt (Archivbild)
Mehr Bundesliga
Krone Plus Logo
350. Wiener Derby
„Keiner stellt sich mehr – es fehlen die Anführer“
Bundesliga-Ticker
LIVE: 1:1! Blau-Weiß Linz gleicht gegen Tirol aus
Bundesliga-Ticker
LIVE: WAC führt weiter! Es winkt der Klassenerhalt
Bundesliga-Ticker
LIVE: Weiter geht‘s! Kann der GAK zurückkommen?
Krone Plus Logo
Rapids Hoff Thorup:
„Von uns hat noch keiner einen Flug gebucht!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf