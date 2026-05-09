„Keiner stellt sich mehr – es fehlen die Anführer“

„Hier in Wien gibt es zwei Religionen: Rapid und die Austria.“ Treffender hätte der legendäre Helmut Senekowitisch die Rivalität einst nicht beschreiben können. Am Sonntag kommt es zum 350. Duell, es ist das zweitälteste Derby der Welt nach dem Glasgower „Old Firm“ zwischen Celtic und den Rangers – daher immer brisant. Auch wenn es aktuell wieder einmal um keinen Titel, „nur“ um ein Europacup-Ticket (Top 4) geht ...