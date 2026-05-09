„Keiner stellt sich mehr – es fehlen die Anführer“

Am Sonntag (17 Uhr) empfängt Rapid im 350. Wiener Derby die Austria. Über 24.000 Tickets sind weg, obwohl es „nur“ um einen Europacup-Startplatz geht. Da hat die Hauptstadt auch schon ganz andere Zeiten erlebt. Die Legenden Hans Krankl, Andi Ogris und Co. blicken zurück auf eine lange Historie mit Rekorden, Skandalen und vielen Highlights ...
„Hier in Wien gibt es zwei Religionen: Rapid und die Austria.“ Treffender hätte der legendäre Helmut Senekowitisch die Rivalität einst nicht beschreiben können. Am Sonntag kommt es zum 350. Duell, es ist das zweitälteste Derby der Welt nach dem Glasgower „Old Firm“ zwischen Celtic und den Rangers – daher immer brisant. Auch wenn es aktuell wieder einmal um keinen Titel, „nur“ um ein Europacup-Ticket (Top 4) geht ...
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