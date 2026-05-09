„Davon hätte ich früher nicht einmal geträumt“

Zum 13. Mal startet morgen der größte Charitylauf der Welt – für Wings for Life-Gründer Heinz Kinigadner nach wie vor ein emotionales Erlebnis. Die „Krone“ traf den Ex-Motocross-Piloten beim Red Bull Ring Frühling am Wiener Rathausplatz und plauderte mit ihm über die Forschung für Querschnittsgelähmte und Rekorde, die in den Hintergrund rücken.