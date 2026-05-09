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Lebenslange Haft droht

Anklage wegen Mordversuchs nach Messerstichen

Oberösterreich
09.05.2026 09:00
In dieser Unterkunft kam es zur Messerattacke.
In dieser Unterkunft kam es zur Messerattacke.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Eine Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft in Oberösterreich lief komplett aus dem Ruder. Ein Libanese attackierte seinen Kontrahenten mit einer dolchartiger Waffe. Nun kommt es zur Anklage wegen Mordversuchs.

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Ein Streit um drei junge Mädchen endete am 17. Dezember des Vorjahres blutig. Zwei Libanesen (23 und 25 Jahre alt) holten an jenem Tag die Freundinnen in Linz-Auwiesen ab und brachten sie in eine Flüchtlingsunterkunft nach Leonding.

Als die Situation für die Mädchen zu späterer Stunde unangenehm wurde, wollten sie sich von einem Bekannten abholen lassen.

Zitat Icon

Der 23-Jährige wird wegen versuchten Mordes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.

Ulrike Breiteneder, Staatsanwältin

Plötzlich Messer gezogen
Der Iraker (16) tauchte mit zwei Begleitern (16 und 20) in der Unterkunft auf, doch die Libanesen wollten die Mädchen nicht gehen lassen. Es kam zum Streit zwischen dem Iraker und dem 25-jährigen Libanesen, bei dem der Ältere plötzlich ein 20 Zentimeter langes, dolchartiges Messer gezogen und auf den Jüngeren eingestochen haben soll.

Der 16-Jährige erlitt Wunden am Oberarm, Oberkörper und Kopf und eine Stichverletzung im Thoraxbereich. Einer seiner Begleiter wollte ihm helfen und wurde dabei ebenfalls verletzt.

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Lebenslange Haft droht
Die Ermittlungen in dem Fall sind abgeschlossen und es beginnt die juristische Aufarbeitung. „Der 23-Jährige wird wegen versuchten Mordes angeklagt“, erklärt die Linzer Staatsanwältin Ulrike Breiteneder. Für die Angriffe auf den Helfer muss er sich außerdem wegen Körperverletzung verantworten.

Die Messerattacke gibt er grundsätzlich zu, „er sagt aber, dass er angegriffen worden sei“, so Breiteneder. Der Prozesstermin steht noch nicht fest, im Falle einer Verurteilung drohen dem derzeit in U-Haft sitzenden Libanesen aber zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.

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