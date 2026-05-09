Anklage wegen Mordversuchs nach Messerstichen

Plötzlich Messer gezogen

Der Iraker (16) tauchte mit zwei Begleitern (16 und 20) in der Unterkunft auf, doch die Libanesen wollten die Mädchen nicht gehen lassen. Es kam zum Streit zwischen dem Iraker und dem 25-jährigen Libanesen, bei dem der Ältere plötzlich ein 20 Zentimeter langes, dolchartiges Messer gezogen und auf den Jüngeren eingestochen haben soll.