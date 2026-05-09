BW Linz: Abstieg und Ligaerhalt sind heute möglich

So gelingt vorzeitig der Klassenerhalt

Seinem Team winkt bei einem Sieg am Tivoli sogar vorzeitig der Klassenerhalt – nämlich wenn parallel Wolfsberg in Ried verliert! Denn in der letzten Runde nehmen sich der WAC und Wattens Punkte. Blau-Weiß (aktuell 20 Punkte) wäre dann selbst bei einer Niederlage gegen den GAK gerettet – denn man wird bei Punktegleichheit vor die derzeit bei 22 Zählern haltenden Wolfsberger gereiht (wegen des Sternchens) – und auch vor die bei 23 Punkten stehenden Wattener (wegen des direkten Duells). Diesen Samstag sollte jedenfalls unbedingt ein Sieg her für die Linzer, die mit furiosen Auftritten daheim alle vier Qualirundenspiele (inklusive eines 5:0-Kantersiegs über die WSG) gewannen. Auswärts gelang aber noch kein Sieg!