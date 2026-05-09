„Gibt auch auf hohen Bergen noch Menschlichkeit“

„Mir frieren zwar gerade die Finger ab, aber ich nehme mir dennoch gerne Zeit“, sagt Sabrina Filzmoser zur „Krone“, als wir die ehemalige Judo-Grande-Dame aus Thalheim bei Wels auf 5364 Metern über dem Meeresspiegel erreichen. Denn Filzmoser greift erneut nach den Sternen, steht nach 2022 vor der zweiten Besteigung des höchsten Berges der Welt. Ende Mai hofft die 45-Jährige, erneut am Gipfel des Mount Everest zu stehen.