Hier geben Mütter Takt vor und haben das Kommando

„Ich war sehr stolz“

Teilweise sogar am selben Auto, wobei Claudia ein Einsatz mit Armin besonders in Erinnerung geblieben ist: „Ich hatte meinen Schnupperdienst und war mit meinem Sohn und seinem Spezi zu einem Notfall unterwegs. Im Auto habe ich mir noch gedacht, ich muss die Jungs jetzt herausreißen, aber als wir angekommen sind, haben sie alles souverän erledigt. Ich war sehr stolz und habe erkannt, dass in dieser Situation nicht ich das Sagen hatte, sondern Armin zeigen konnte, was er kann“, erzählt Claudia. An der Helena besonders schätzt, „dass sie immer für uns da ist und sofort merkt, wenn es uns schlecht geht.“