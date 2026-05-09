Falscher Techniker stahl Seniorin (79) 8000 Euro

Ein Unbekannter gab sich in Wels als Techniker aus und gab vor, die Heizung ablesen zu wollen. So gelangte er ins Haus einer 79-Jährigen, als die Frau abgelenkt war, griff er in eine Kommode und floh mit mehreren tausend Euro.
Die Landespolizeidirektion Oberösterreich warnt vor einer neuen Vorgehensweise, mit der sich Betrüger Zugang zu Wohnräumen verschaffen, und die zumindest einmal schon „erfolgreich“ war. Am Freitagmittag läutete ein Unbekannter an der Haustür einer 79-jährigen Welserin und gab sich als Mitarbeiter eines E-Werks aus. Um in die Wohnung zu gelangen, gab er an, die Heizkörperzähler ablesen zu müssen – auch Rauchmelder-Überprüfungen sind Teil der Masche.
Seniorin abgelenkt
Die Seniorin ließ den Mann ins Haus, wo er von Raum zu Raum ging und seinem Opfer Zählerstände zurief. Zuvor hatte er ihr ein Notizbuch in die Hand gedrückt und gebeten, sie möge die Zahlen dort notieren. Bevor der falsche Techniker ins Schlafzimmer ging, bat er um ein Glas Wasser. Während die Welserin in der Küche war, stahl er 8000 Euro aus einer Kommode und floh mit der Beute.
Täterbeschreibung
Laut Polizei handelt es sich beim Täter um einen circa 45 Jahre alter Mann, 170 – 175 cm groß, südländischer Herkunft, sprach Deutsch mit Akzent, kein Bart, dunkelblaue Augen, er trug eine dunkelblaue Kappe und war dunkel gekleidet. Zudem führte der Mann ein rotes Notizbuch mit gelbem Kugelschreiber mit.
Mögliche Opfer werden gebeten, sich bei der Polizei in Wels unter 059133/4194-100 zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.