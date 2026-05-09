Falscher Techniker stahl Seniorin (79) 8000 Euro

Seniorin abgelenkt

Die Seniorin ließ den Mann ins Haus, wo er von Raum zu Raum ging und seinem Opfer Zählerstände zurief. Zuvor hatte er ihr ein Notizbuch in die Hand gedrückt und gebeten, sie möge die Zahlen dort notieren. Bevor der falsche Techniker ins Schlafzimmer ging, bat er um ein Glas Wasser. Während die Welserin in der Küche war, stahl er 8000 Euro aus einer Kommode und floh mit der Beute.