Tausende PS-Fans werden wieder in Kärnten erwartet

Seit mittlerweile vier Jahren gibt es kein offizielles GTI-Treffen mehr – die oft aufwendig hergerichteten Fahrzeuge bleiben rund um das verlängerte Wochenende an Christi Himmelfahrt der Region aber treu. Der Schwerpunkt hat sich allerdings weg von Reifnitz bewegt. „Die Tuner zieht es nach Velden vors Casino und in die Turbo-Kurve beim Arneitz am Faaker See“, so Bernd Riepan, Bezirkshauptmann von Villach-Land