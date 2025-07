Tixo, Uhu & Co.: So bleiben Markennamen haften!

Alles beginnt in den 1950ern in Wien-Liesing. Bei der Firma Kores, die u.a. Farbbänder für Schreibmaschinen, Tinten und Stempelkissen herstellt und vertreibt, herrscht reger Betrieb. Mittendrin: Chef Robert Koreska. Der ist soeben von einer USA-Reise zurückgekehrt und wirkt gehetzter als sonst. Warum? Weil er seinem Laborleiter Ludwig Reidl dringend von etwas berichten muss, das er in Übersee entdeckt hat – nämlich von einem Selbstklebeband ...