Nach Hass-Posting: „Er hat zweite Chance verdient“

Das Thema der Weissman-Postings unmittelbar nach dem Hamas-Massaker in Israel im Oktober 2023 bedarf sensibler Aufarbeitung: Schließlich hatte er zu einem Racheakt aufgerufen, den massiven Einsatz von tödlichem Kriegsgerät gefordert. So war BW-Linz-Boss Christoph Peschek am Dienstag auch am Weg nach Wien bemüht, die Wogen zu glätten, die der Transfer von Shon Weissman verursacht hat.