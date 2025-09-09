Vorteilswelt
Bundesliga-Stürmer

Nach Hass-Posting: „Er hat zweite Chance verdient“

Fußball National
09.09.2025 22:00
Shon Weissman stürmt jetzt für Blau-Weiß Linz.
Shon Weissman stürmt jetzt für Blau-Weiß Linz.(Bild: AFP/APA/JACK GUEZ)

Topfit, aber umstritten: Warum der israelischen Stürmer Shon Weissman in Linz – im Gegensatz zu Düsseldorf, wo es wegen eines Hass-Postings zum Gaza-Konflikt einen Shitstorm der Fans gab – einen Vertrag erhielt.

Das Thema der Weissman-Postings unmittelbar nach dem Hamas-Massaker in Israel im Oktober 2023 bedarf sensibler Aufarbeitung: Schließlich hatte er zu einem Racheakt aufgerufen, den massiven Einsatz von tödlichem Kriegsgerät gefordert. So war BW-Linz-Boss Christoph Peschek am Dienstag auch am Weg nach Wien bemüht, die Wogen zu glätten, die der Transfer von Shon Weissman verursacht hat.

