Trump und Krieg: Nur ein Spaß?

Zum Ukraine-Krieg fällt ihm zwar nichts mehr ein, aber US-Präsident Trump gleicht die Feigheit vor Putin mit Kriegsdrohungen gegen amerikanische Städte aus: „Chicago wird bald herausfinden, warum es Kriegsministerium heißt“, verstieg er sich zu einer Drohung, die normalerweise die Absetzung des Präsidenten zur Folge hätte. Doch dort ist ja nichts mehr normal.