So viele Millionen verschlingt Propagandadienst

Eröffnung des Bauernherbstes, Schützenjubiläum im Tennengau, Feuerwehrauszeichnung – es gibt kaum eine Veranstaltung hohen Ranges, an der Salzburgs Regierungspolitiker vorbeigehen. Um die Politpräsenz vor Ort öffentlichkeitswirksam festzuhalten, werden die Besuche, von der Landeshauptfrau abwärts, vom Landesmedienzentrum begleitet. Fotos, Videos und Presseaussendungen finden im Anschluss den Weg in die Medien.