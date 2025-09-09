So viele Millionen verschlingt Propagandadienst
Salzburgs Landesbudget
Teure Projekte und Hofberichterstattung: Das Medienzentrum des Landes kostet den Steuerzahler viel Geld. Aktuell sucht jenes Referat, das die Landesregierung in gutem Licht erscheinen lassen soll, einen neuen Chef.
Eröffnung des Bauernherbstes, Schützenjubiläum im Tennengau, Feuerwehrauszeichnung – es gibt kaum eine Veranstaltung hohen Ranges, an der Salzburgs Regierungspolitiker vorbeigehen. Um die Politpräsenz vor Ort öffentlichkeitswirksam festzuhalten, werden die Besuche, von der Landeshauptfrau abwärts, vom Landesmedienzentrum begleitet. Fotos, Videos und Presseaussendungen finden im Anschluss den Weg in die Medien.
