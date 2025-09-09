Warum man in Graz das M-Wort in den Mund nimmt

Der Countdown läuft. Kommenden Freitag starten die Eishockey-Cracks in die neue Saison. „Ich bin schon jetzt Feuer und Flamme, kann den Auftakt gar nicht erwarten“, sieht man bei Präsident Herbert Jerich regelrecht das Glänzen in den Augen. Zwei Tage muss er sich aber mehr gedulden als der Rest der Liga – denn seine 99ers sind gleich spielfrei, starten erst am Sonntag bei Pustertal in die neue Saison.