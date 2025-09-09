Warum man in Graz das M-Wort in den Mund nimmt
99ers-Boss überzeugt:
Am Freitag startet die ICE Hockey League in die Saison. Die 99ers müssen jedoch bis Sonntag warten, ehe es bei Pustertal losgeht. Zuvor spricht Präsident Herbert Jerich über Fehler der letzten Saison, seine Ziele, welchen Eindruck er von der aktuellen Mannschaft hat und die Meisterfrage.
Der Countdown läuft. Kommenden Freitag starten die Eishockey-Cracks in die neue Saison. „Ich bin schon jetzt Feuer und Flamme, kann den Auftakt gar nicht erwarten“, sieht man bei Präsident Herbert Jerich regelrecht das Glänzen in den Augen. Zwei Tage muss er sich aber mehr gedulden als der Rest der Liga – denn seine 99ers sind gleich spielfrei, starten erst am Sonntag bei Pustertal in die neue Saison.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.