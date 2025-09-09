Vorteilswelt
Lupenreiner Hattrick

Norwegen führt 10:1 – Haaland trifft fünfmal

Fußball International
09.09.2025 22:27
Erling Haaland war am Dienstag wieder einmal nicht zu halten.
Erling Haaland war am Dienstag wieder einmal nicht zu halten.(Bild: AP)

Fünf Tore in einem Spiel, 50 Prozent der gesamt erzielten Tore – die dienstägliche Bilanz von einem gewissen Erling Haaland kann sich sehen lassen. Der 10:1-Sieg Norwegens gegen Moldawien auch.

0 Kommentare

Norwegen führte in der WM-Qualifikation gegen Moldawien in der Halbzeit schon 5:0. Dreifacher Torschütze: Erling Haaland. Zwischen Minute elf und Minute 43 ließ es der ManCity-Striker für sein Heimatland gleich dreimal klingeln. Ohne dass jemand dazwischen Tor erzeilt hätte – so darf er diese Leistung einen lupenreinen Hattrick nennen.

Festschießen
Und nach der Halbzeit ging‘s munter weiter: 52 Minuten gespielt, Norwegen trifft zum 6:0. Torschütze: Erling Haaland. Tor Nummer vier an diesem Abend.Es war wieder einmal ein sehr erfolgreicher Arbeitstag für Erling Haaland. In der 67. Minute erzielte Norwegen das 7:0 – ausnahmsweise nicht durc Haaland, sondern durch Theo Aasgaard. Und der fand jetzt auch richtig Lust am Tore schießen, netzte in Minute 76 und 79 noch einmal. Weil dazwischen aber Leo Ostigard den Ehrentreffer für Moldawien erzielte, geht der Triplepack von Aasgaard nicht als Hattrick durch. 9:1 stand‘s nach 80 Minuten dennoch. Und dann doch einmal Haaland. In der 83 machte er sein fünftes Tor des Abends. 10:1 für Norwegen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
