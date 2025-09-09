Norwegen führt 10:1 – Haaland trifft fünfmal

Festschießen

Und nach der Halbzeit ging‘s munter weiter: 52 Minuten gespielt, Norwegen trifft zum 6:0. Torschütze: Erling Haaland. Tor Nummer vier an diesem Abend.Es war wieder einmal ein sehr erfolgreicher Arbeitstag für Erling Haaland. In der 67. Minute erzielte Norwegen das 7:0 – ausnahmsweise nicht durc Haaland, sondern durch Theo Aasgaard. Und der fand jetzt auch richtig Lust am Tore schießen, netzte in Minute 76 und 79 noch einmal. Weil dazwischen aber Leo Ostigard den Ehrentreffer für Moldawien erzielte, geht der Triplepack von Aasgaard nicht als Hattrick durch. 9:1 stand‘s nach 80 Minuten dennoch. Und dann doch einmal Haaland. In der 83 machte er sein fünftes Tor des Abends. 10:1 für Norwegen.