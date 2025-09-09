Ärger über taktlose Trauer-Beiträge im Internet

Traktor rutschte über Skipiste: Landwirt verletzt
Die Hemmschwelle bei Todesanzeigen im Internet sinkt. Vor allem im Innviertel sollen herabwürdigende Einträge vermehrt in Online-Kondolenzbüchern auftauchen. Doch was tun, wenn der eigene Angehörige nach seinem Tod im Netz beschimpft wird?
Es ist ein Phänomen, das in Online-Foren leider Alltag ist: Hass-Poster (Hater) oder Trolle, die mit provokanten oder beleidigenden Inhalten andere Nutzer ärgern und provozieren. Von solcherart Auswüchsen bleiben auch die Online-Kondolenzbücher der Bestatter nicht verschont, wie der ORF OÖ berichtete. „Pietätlose Texte bei Gedenkkerzen oder Kondolenzen werden künftig rechtlich verfolgt“, heißt es etwa auf der Homepage des Bestattungsunternehmens Wimmer in Weng im Innkreis.
