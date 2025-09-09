Ärger über taktlose Trauer-Beiträge im Internet

Es ist ein Phänomen, das in Online-Foren leider Alltag ist: Hass-Poster (Hater) oder Trolle, die mit provokanten oder beleidigenden Inhalten andere Nutzer ärgern und provozieren. Von solcherart Auswüchsen bleiben auch die Online-Kondolenzbücher der Bestatter nicht verschont, wie der ORF OÖ berichtete. „Pietätlose Texte bei Gedenkkerzen oder Kondolenzen werden künftig rechtlich verfolgt“, heißt es etwa auf der Homepage des Bestattungsunternehmens Wimmer in Weng im Innkreis.