Explosionen in Doha
Israel attackiert Hamas-Anführer in Katar
In Doha führte Israel einen gezielten Anschlag auf die Führung der Hamas durch – dabei wurde ein hochrangiger Politiker getötet. Es dürfte sich um eine Reaktion auf den Angriff in Jerusalem am Montag mit mehreren Opfern handeln. Der Hamas-Flügel hat diesen Anschlag nun offiziell für sich reklamiert.
Am Dienstag – nur einen Tag nach dem blutigen Anschlag der Hamas in Jerusalem – waren in Katars Hauptstadt Doha mehrere Explosionen zu hören, wie Zeugen der Nachrichtenagentur Reuters berichteten. Laut israelischen Beamten habe es sich bei der Explosion in Doha um ein Attentat auf Hamas-Funktionäre gehandelt. Ein Augenzeuge berichtete, dass über dem Stadtteil Katara in der Hauptstadt Rauch aufstieg. Den genauen Ort des Angriffs nennt das Militär nicht. Medienberichten zufolge wurden mehrere Hamas-Anführer bei dem Angriff getötet, darunter der palästinensische Politiker Khalil al-Hayya: Er hatte das Hamas-Politbüro im Gazastreifen geleitet.
Attacke von Seiten Israel bestätigt
Von einer Quelle aus der israelischen Botschaft in Wien heißt es: „Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) und der Israelische Sicherheitsdienst (ISA) haben einen präzisen Schlag durchgeführt, der auf die Führungsebene der Hamas-Terrororganisation abzielte.“ Seit Jahren hätten diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation geleitet, sie seien direkt verantwortlich für das brutale Massaker vom 7. Oktober gewesen und hätten den Krieg gegen den Staat Israel geplant und gesteuert.
„Ergriffen Schritte, um Unbeteiligte nicht zu gefährden“
Weiter heißt es in der Botschaft: „Vor dem Schlag wurden Maßnahmen ergriffen, um Schäden für Zivilisten zu verringern, darunter der Einsatz präziser Munition und zusätzlicher Geheimdienstinformationen. Die IDF und ISA werden weiterhin mit Entschlossenheit operieren, um die Hamas-Terrororganisation zu besiegen, die für das Massaker vom 7. Oktober verantwortlich ist.“
Der israelische Militärschlag gefährdet nach Ansicht von Beobachtern die Bemühungen um eine Freilassung der von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten israelischen Geiseln. Der Golfstaat spielte eine zentrale Rolle als Vermittler zwischen Israel und der Hamas.
Hamas bekennt sich zu Anschlag in Jerusalem
Am Montag waren mindestens sechs Menschen im Norden von Jerusalem durch Schüsse getötet worden, wie israelische Medien berichten. Bei den Opfern handelte es sich nach Krankenhausangaben und laut Sanitätern um fünf Männer und eine Frau, wie „Focus“ schreibt. Zehn weitere Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen schwer. Die Hamas hat das Attentat am Dienstag für sich reklamiert.
Die radikalislamische Hamas erklärte, bei den Angreifern handele es sich um zwei militante Palästinenser. Die Attacke sei eine „Reaktion auf die Verbrechen der Besatzung und den Völkermord an unserem Volk“, erklärte die Palästinenserorganisation.
Attentäter wurden getötet
Die Täter sollen laut Polizei mit Maschinenpistolen an einer Kreuzung in einen Bus gestiegen sein und hätten dort das Feuer eröffnet. Ein israelisches Nachrichtenportal berichtete von zwei Attentätern, sie seien „außer Gefecht gesetzt“ worden – Angaben zufolge wurden sie von einem Soldaten und einem Zivilisten getötet.
