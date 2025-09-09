Israel attackiert Hamas-Anführer in Katar

Am Dienstag – nur einen Tag nach dem blutigen Anschlag der Hamas in Jerusalem – waren in Katars Hauptstadt Doha mehrere Explosionen zu hören, wie Zeugen der Nachrichtenagentur Reuters berichteten. Laut israelischen Beamten habe es sich bei der Explosion in Doha um ein Attentat auf Hamas-Funktionäre gehandelt. Ein Augenzeuge berichtete, dass über dem Stadtteil Katara in der Hauptstadt Rauch aufstieg. Den genauen Ort des Angriffs nennt das Militär nicht. Medienberichten zufolge wurden mehrere Hamas-Anführer bei dem Angriff getötet, darunter der palästinensische Politiker Khalil al-Hayya: Er hatte das Hamas-Politbüro im Gazastreifen geleitet.