Bosnien gegen Österreich, LIVE ab 20.45 Uhr

„Aufgeladene“ Atmosphäre

Eine Detailanalyse des Gegners mit der Mannschaft war erst nach der Ankunft in Bosnien geplant. Auch auf die „sicherlich aufgeladene“ Atmosphäre im engen, 13.600 Zuschauer fassenden Stadion Bilino Polje will Rangnick sein Team vorbereiten. „Wir wissen, was da auf uns zukommt“, sagte der Deutsche. „Natürlich werden die versuchen, das Spiel auch emotional auf einem gewissen Niveau zu halten, das sind wir gewohnt.“ Seine Spieler würden das auch aus ihren Clubteams kennen. „Das ist nichts, wo ich Sorge habe, dass uns das beeindruckt.“