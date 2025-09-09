Barca spielt gegen Valenica nur vor 6000 Fans

Der FC Barcelona kann am Sonntag nicht wie geplant seine Fans wieder im Camp Nou willkommen heißen. Wegen der weiter andauernden Renovierung ihrer Heimstätte muss der Meister ins 6.000 Fans fassende Johan Cruyff Stadion ausweichen – etwa schon am Sonntag in „La Liga“ gegen Valencia.
Das weltbekannte Camp Nou sollte eigentlich schon lange wieder bespielbar sein, allerdings ist man mit der Renovierung bereits neun Monate in Verzug.
Der Wechsel in das kleine Stadion war nur dank einer Ausnahmeregelung der LaLiga möglich, da die Arenen normalerweise zumindest 15.000 Fans Platz bieten müssen.
Keine Genehmigung
Zusätzlich mussten dort erst VAR-Kameras installiert werden. Eigentlich hatte man gehofft, zumindest in ein vorerst auf 27.000 Fans reduziertes Camp Nou zurückkehren zu können, doch dafür gab es keine Genehmigung der Stadt.
