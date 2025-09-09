Vorteilswelt
Nächtes Heimmatch

Barca spielt gegen Valenica nur vor 6000 Fans

La Liga
09.09.2025 21:39
Allzu viele Fans werden Lamine Yamal am Sonntag nicht auf die Beine schauen. Zumindest nicht im ...
Allzu viele Fans werden Lamine Yamal am Sonntag nicht auf die Beine schauen. Zumindest nicht im Stadion.

Der FC Barcelona kann am Sonntag nicht wie geplant seine Fans wieder im Camp Nou willkommen heißen. Wegen der weiter andauernden Renovierung ihrer Heimstätte muss der Meister ins 6.000 Fans fassende Johan Cruyff Stadion ausweichen – etwa schon am Sonntag in „La Liga“ gegen Valencia. 



Das weltbekannte Camp Nou sollte eigentlich schon lange wieder bespielbar sein, allerdings ist man mit der Renovierung bereits neun Monate in Verzug.

Das Camp Nou ist noch nicht bespielbar.
Das Camp Nou ist noch nicht bespielbar.(Bild: AFP/APA/Josep LAGO)

Der Wechsel in das kleine Stadion war nur dank einer Ausnahmeregelung der LaLiga möglich, da die Arenen normalerweise zumindest 15.000 Fans Platz bieten müssen.

Lamine Yamal weiß, wo und für wen sein Herz schlägt – wo er nächste Woche spielt, weiß er noch ...
Die Stadionfrage
Barca weiß nicht, wo das nächste Heimspiel steigt
06.09.2025

Keine Genehmigung
Zusätzlich mussten dort erst VAR-Kameras installiert werden. Eigentlich hatte man gehofft, zumindest in ein vorerst auf 27.000 Fans reduziertes Camp Nou zurückkehren zu können, doch dafür gab es keine Genehmigung der Stadt.

FC Barcelona
Loading
