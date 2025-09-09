Bestverdiener im Land: Hier ist die Kohle zu Hause

Warum man in Graz das M-Wort in den Mund nimmt
Ein gutes Gehalt kann doch nie schaden. Wer wie viel verdient, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Ausbildung, Alter, Branche und das Geschlecht sind nur einige der Merkmale. Krone+ hat sich zudem angesehen, wie das Einkommen mit dem Wohnort zusammen hängt. Wo wohnen Österreichs Top-Verdiener, wo leben Menschen mit geringem Einkommen?
Laut Länderdaten.info gibt es weltweit gerade einmal 22 Länder, in denen das jährliche Bruttogehalt höher als in Österreich ist. Darunter befinden sich Nationen wie Bermuda, Monaco oder Liechtenstein. Statistik Austria beziffert das Durchschnittseinkommen eines Vollzeitbeschäftigten in Österreich mit 51.500 Euro.
