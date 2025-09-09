Bestverdiener im Land: Hier ist die Kohle zu Hause

Ein gutes Gehalt kann doch nie schaden. Wer wie viel verdient, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Ausbildung, Alter, Branche und das Geschlecht sind nur einige der Merkmale. Krone+ hat sich zudem angesehen, wie das Einkommen mit dem Wohnort zusammen hängt. Wo wohnen Österreichs Top-Verdiener, wo leben Menschen mit geringem Einkommen?