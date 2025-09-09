Trafikant schlug in Graz Räuber in die Flucht

Als der Unbekannte seine Waffe „laden“ will, bemerkt der Trafikant jedoch: „Das war nur ein Spielzeug.“ Er sei zu dem Täter vorgegangen und habe ihn zurückgedrängt, bis er durch die elektrische Tür geflüchtet sei, sagt Lesky. „Es gab keinen Schaden und keine Verletzten. Ich habe sofort die Polizei gerufen.“ Der Mann sei mit einer Adidas-Jacke, einer Kappe und einer FFP2-Maske bekleidet gewesen.