Mit Pistole bedroht

Trafikant schlug in Graz Räuber in die Flucht

Steiermark
09.09.2025 20:00
Die Trafik von Gerhard Lesky in Graz wurde überfallen
Die Trafik von Gerhard Lesky in Graz wurde überfallen(Bild: Jauschowetz Christian)

Dienstagnachmittag betrat ein bewaffneter Mann die Trafik von Gerhard Lesky in Graz und forderte Geld. Der Inhaber jedoch erkannte die Pistole als Attrappe und drängte den Mann aus der Trafik! Die Fahnung der Polizei läuft.

„In 22 Jahren habe ich das so nie erlebt“, sagt Gerhard Lesky zur „Krone“. Am Dienstag gegen 15.45 Uhr wurde der Inhaber einer Trafik in der Grazer Münzgrabenstraße Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. „Der Mann hat kurz geschaut, ist hereingekommen und hatte eine Pistole in der Hose stecken. Er hat immer wieder in ausländischem Dialekt gesagt: ,Verficktes Geld her!’“

Als der Unbekannte seine Waffe „laden“ will, bemerkt der Trafikant jedoch: „Das war nur ein Spielzeug.“ Er sei zu dem Täter vorgegangen und habe ihn zurückgedrängt, bis er durch die elektrische Tür geflüchtet sei, sagt Lesky. „Es gab keinen Schaden und keine Verletzten. Ich habe sofort die Polizei gerufen.“ Der Mann sei mit einer Adidas-Jacke, einer Kappe und einer FFP2-Maske bekleidet gewesen.

Die Trafik befindet sich in der Grazer Münzgrabenstraße
Die Trafik befindet sich in der Grazer Münzgrabenstraße(Bild: Jauschowetz Christian)

Hubschrauber kreiste über Graz
Der Unbekannte flüchtete in Richtung Hafnerriegel. Nach der Tat nahm die Polizei die Fahndung nach dem Täter auf. Gegen 16.30 Uhr kreiste ein Hubschrauber auffallend niedrig über die Innenstadt. 

Einbruchsdiebstähle hat Lesky in den letzten beiden Jahrzehnten bereits erlebt, im vergangenen Jahr hätten Jugendliche eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht – aber ein Überfall wie dieser, mit Pistole beziehungsweise Attrappe, das sei eine traurige Premiere.

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Steiermark

