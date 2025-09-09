Dieser Ex-Minister kehrt in „sein“ Ressort zurück

Gerald Klug, geboren am 13. November 1968 in Graz. Vater einer Tochter. Gelernter Dreher, studierter Jurist (Mag. iur.), seit 1990 Sekretär der (Metaller-)Gewerkschaft PRO-GE, seit 1995 Kammerrat der Arbeiterkammer Steiermark.

Von 2005 bis 2013 Mitglied des Bundesrats, vom 11. März 2013 bis 18. Mai 2016 Mitglied der österreichischen Bundesregierung (zunächst als Verteidigungs- und Sportminister tätig, von 26. Jänner 2016 bis 18. Mai 2016 schließlich als Infrastruktur- und Verkehrsministerium), danach noch bis 8. November 2017 Abgeordneter zum Nationalrat.

Seit 1. Dezember 2017 ist Klug Prokurist bei der Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (GKB). Von Ex-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) wurde er neben Franz Weintögl zum zweiten Geschäftsführer für den Bereich Infrastruktur ab 1. Dezember 2022 bestellt.