Letztes Elfmeterschießen im Match um Koralmbahn

Sotschi: Russe stirbt bei Drohnenattacke im Auto
Putin war gerade dort
Bis zum Start des Jahrhundertprojekts liegen vor Kärnten und der Steiermark noch sportliche Wochen – denn die Zeit rennt. Die „Krone“ analysiert das letzte gemeinsame Aufeinandertreffen der beiden Bundesländer.
Stern des Südens – seit Jahrzehnten der Leitspruch des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Von dem Erfolg scheinen sich auch Kärnten und die Steiermark ein wenig abkupfern zu wollen und übernahmen ganz frech das bayrische Motto für ihren gemeinsamen Koralmbahn-Auftritt. Aber der Leitspruch wird mit Sicherheit nicht für den Meistertitel im Wettbewerb mit anderen Regionen Europas reichen.
