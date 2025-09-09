Letztes Elfmeterschießen im Match um Koralmbahn

Stern des Südens – seit Jahrzehnten der Leitspruch des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Von dem Erfolg scheinen sich auch Kärnten und die Steiermark ein wenig abkupfern zu wollen und übernahmen ganz frech das bayrische Motto für ihren gemeinsamen Koralmbahn-Auftritt. Aber der Leitspruch wird mit Sicherheit nicht für den Meistertitel im Wettbewerb mit anderen Regionen Europas reichen.