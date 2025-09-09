Naturgefahren: So wird 380-kV-Leitung abgesichert

„Wir lernen aus der Vergangenheit und Extremwetterereignisse nehmen zu“, erklärt Wolfgang Hafner, der das 380-kV-Projekt der Austrian Power Grid (APG) in Kärnten leitet. „Wir wollen eine Leitung errichten, die die nächsten 100 Jahre stehen bleibt.“ Damit das gelingen kann, setzt die AGP auf eine enge Zusammenarbeit mit Experten aus verschiedensten Fachrichtungen.