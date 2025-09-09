Die WM-Quali in der Konferenz – ab 20.45 Uhr LIVE
Hier im Ticker:
Europas Nationalteams sind gefragt. Mit dem sportkrone.at-Konferenzticker sind Sie ab 20.45 Uhr bei sieben WM-Quali-Spielen live dabei.
Hier der Konferenzticker:
Frankreich bekommt Besuch aus Island, Albanien empfängt Lettland Moldawien gastiert bei Norwegen, Serbien trifft auf England, Ungarn spielt gegen Portugal und Zypern bekommt es mit Rumänien zu tun. Parallel ist die ÖFB-Truppe in Bosnien gefordert. Wir wünschen einen spannenden Fußballabend!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.