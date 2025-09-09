Die WM-Quali in der Konferenz – ab 20.45 Uhr LIVE

Frankreich bekommt Besuch aus Island, Albanien empfängt Lettland Moldawien gastiert bei Norwegen, Serbien trifft auf England, Ungarn spielt gegen Portugal und Zypern bekommt es mit Rumänien zu tun. Parallel ist die ÖFB-Truppe in Bosnien gefordert. Wir wünschen einen spannenden Fußballabend!