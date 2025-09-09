„Leichen lügen nicht“: Gerichtsmediziner packt aus

Warum man in Graz das M-Wort in den Mund nimmt
99ers-Boss überzeugt:
In Österreich bleiben viele Morde unentdeckt. Das sagt einer, der es wissen muss. Walter Rabl war mehr als 40 Jahre Gerichtsmediziner. Mit der „Krone“ sprach er über die „Wiener Mädchenmorde“, absurde Krimiserien und warum viele Morde unentdeckt bleiben.
Die erste Frage, die der renommierte Gerichtsmediziner Walter Rabl oft gestellt bekommt: „Geht es in ihrem Job zu wie im Film?“ Das amüsiert den Tiroler, weil seine Arbeit eigentlich eine im Verborgenen ist und erst durch die unendliche Mordserie auf den Bildschirmen ins Rampenlicht gerückt wurde. Aber ihm ist das nur recht, denn für ihn ist die Gerichtsmedizin der „spannendste Beruf der Welt“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.