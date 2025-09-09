„Leichen lügen nicht“: Gerichtsmediziner packt aus

Die erste Frage, die der renommierte Gerichtsmediziner Walter Rabl oft gestellt bekommt: „Geht es in ihrem Job zu wie im Film?“ Das amüsiert den Tiroler, weil seine Arbeit eigentlich eine im Verborgenen ist und erst durch die unendliche Mordserie auf den Bildschirmen ins Rampenlicht gerückt wurde. Aber ihm ist das nur recht, denn für ihn ist die Gerichtsmedizin der „spannendste Beruf der Welt“.