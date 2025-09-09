Nach Regierungssturz: Frankreich hat neuen Premier
Macron-Vertrauter
Einen Tag nach dem Sturz der Regierung ist Frankreichs neuer Premierminister ernannt. Der 39 Jahre alte Sébastien Lecornu, bisher Verteidigungsminister und ein enger Vertrauter von Präsident Emmanuel Macron, wird der nächste Regierungschef.
Er habe den Auftrag, sich mit den Parteien zu beraten, um einen Konsens zu erreichen, teilte der Élysée-Palast am Dienstagabend in Paris mit.
Macron habe Lecornu beauftragt, in einer ersten Phase die Parteien zu konsultieren und „unverzichtbare Einigungen für die Entscheidungen der nächsten Monate zu treffen“. Er habe ihn zudem damit beauftragt, mit den politischen Kräften im Parlament ein Budget aufzustellen. In weiterer Folge solle Lecornu dem Präsidenten auch „eine neue Regierung vorschlagen.
