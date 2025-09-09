Europas Motor stottert: Was Macron nun tun müsste

Frankreich steht nach dem Rücktritt von Premierminister François Bayrou vor einer ungewissen Zukunft. Der 74-Jährige verlor am Donnerstag die von ihm selbst gestellte Vertrauensabstimmung im Parlament – 364 Abgeordnete stimmten gegen ihn, 194 für ihn. Damit endet seine Amtszeit nach nur neun Monaten. Er ist bereits der vierte Regierungschef, der in 20 Monaten scheitert.