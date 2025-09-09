Krebsbehandlung in der Warteschleife

Die gute Nachricht zuerst: Die medizinische Versorgung bei Krebserkrankungen hat in den vergangenen Jahrzehnten bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Durch moderne Therapieformen lassen sich heute viele Krebsarten deutlich besser behandeln. Selbst in fortgeschrittenen Stadien ist ein langes Leben mit der Erkrankung oft möglich. Seit den frühen 1990er-Jahren ist die Sterblichkeit bei Krebs hierzulande kontinuierlich gesunken. Bei Frauen ging die Sterblichkeitsrate (Mortalitätsrate) um 31 Prozent zurück, bei Männern um 36 Prozent.