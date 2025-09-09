Atomstreit mit UNO: Iran meldet neue Vereinbarung

Dieses Ergebnis wurde in Kairo erzielt, wo IAEA-Chef Rafael Grossi mit Irans Außenminister Abbas Araqchi sowie dessen ägyptischen Kollegen Badr Abdel-Atti Gespräche führten.

„Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, schrieb Grossi auf X. Details der Vereinbarung wurden von der Internationalen Atomenergiebehörde vorerst nicht bekanntgegeben.