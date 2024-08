Wie wichtig ist Ihnen Ihr Auto?

Der tägliche Arbeitsweg ist mit dem Auto gerade am Land wohl einfacher zu bewältigen als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und auch Einkäufe und spontane Ausflüge ins Grüne gestalten sich für viele unkomplizierter, wenn sie auf ein eigenes Auto zurückgreifen können. Doch in einer Zeit, in der Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen, stellt sich auch die Frage, ob nicht die eigene Bequemlichkeit in den Hintergrund rücken und auf Alternativen zurückgegriffen werden sollte. Hier bieten sich etwa Carsharing-Modelle an.