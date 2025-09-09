Mourinho-Nachfolger bei Fenerbahce steht fest!

Ex-Salzburger bei Vizemeister

In der vergangenen Saison landete Fenerbahce in der Liga auf dem zweiten Platz mit deutlichem Rückstand auf den Stadtrivalen Galatasaray. Der Verein hat sich im Sommer u.a. für kolportierte 20 Mio. Euro die Dienste von Salzburg-Stürmer Dorgeles Nene gesichert.