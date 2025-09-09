Vorteilswelt
Ex-Belgien-Trainer

Mourinho-Nachfolger bei Fenerbahce steht fest!

Fußball International
09.09.2025 19:57
Domenico Tedesco ist der Nachfolger von Jose Mourinho bei Fenerbahce.
Domenico Tedesco ist der Nachfolger von Jose Mourinho bei Fenerbahce.(Bild: GEPA)

Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco wird Nachfolger von Star-Coach José Mourinho bei Fenerbahce Istanbul. Wie der türkische Fußball-Club am Dienstag mitteilte, unterschrieb Tedesco einen Zwei-Jahresvertrag am Bosporus.

0 Kommentare

Der 39-jährige Deutsch-Italiener Tedesco hatte seine Karriere in Deutschland begonnen und war u.a. auch Trainer bei RB Leipzig in der Bundesliga. Bis Jänner dieses Jahres trainierte er die belgische Nationalmannschaft, seitdem ist er ohne Anstellung.

Jose Mourinho musste Fenerbahce nach der verpassten CL-Qualifikation verlassen.
Jose Mourinho musste Fenerbahce nach der verpassten CL-Qualifikation verlassen.(Bild: AP/Khalil Hamra)

Trennung von Mourinho
Der türkische Traditionsclub Fenerbahçe Istanbul hatte sich nach dem Verpassen der Champions League Ende August von Mourinho getrennt. Der Portugiese war seit Juni 2024 beim 19-maligen Meister angestellt, den erhofften Erfolg brachte er aber nicht. Seitdem waren verschiedenste Nachfolger im Gespräch.

Ex-Salzburger bei Vizemeister
In der vergangenen Saison landete Fenerbahce in der Liga auf dem zweiten Platz mit deutlichem Rückstand auf den Stadtrivalen Galatasaray. Der Verein hat sich im Sommer u.a. für kolportierte 20 Mio. Euro die Dienste von Salzburg-Stürmer Dorgeles Nene gesichert.

