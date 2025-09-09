Mourinho-Nachfolger bei Fenerbahce steht fest!

Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco wird Nachfolger von Star-Coach José Mourinho bei Fenerbahce Istanbul. Wie der türkische Fußball-Club am Dienstag mitteilte, unterschrieb Tedesco einen Zwei-Jahresvertrag am Bosporus.
Der 39-jährige Deutsch-Italiener Tedesco hatte seine Karriere in Deutschland begonnen und war u.a. auch Trainer bei RB Leipzig in der Bundesliga. Bis Jänner dieses Jahres trainierte er die belgische Nationalmannschaft, seitdem ist er ohne Anstellung.
Trennung von Mourinho
Der türkische Traditionsclub Fenerbahçe Istanbul hatte sich nach dem Verpassen der Champions League Ende August von Mourinho getrennt. Der Portugiese war seit Juni 2024 beim 19-maligen Meister angestellt, den erhofften Erfolg brachte er aber nicht. Seitdem waren verschiedenste Nachfolger im Gespräch.
Ex-Salzburger bei Vizemeister
In der vergangenen Saison landete Fenerbahce in der Liga auf dem zweiten Platz mit deutlichem Rückstand auf den Stadtrivalen Galatasaray. Der Verein hat sich im Sommer u.a. für kolportierte 20 Mio. Euro die Dienste von Salzburg-Stürmer Dorgeles Nene gesichert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.