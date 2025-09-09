Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Haft rekrutiert

Ex-Soldat vergewaltigt und ermordet Mädchen (9)

Ausland
09.09.2025 21:26
Immer wieder verüben aus dem Krieg zurückgekehrte russische Soldaten bestialische Verbrechen. ...
Immer wieder verüben aus dem Krieg zurückgekehrte russische Soldaten bestialische Verbrechen. (Symbolbild)(Bild: Andrea - stock.adobe.com)

In der von Russland besetzten Donezker Oblast hat sich offenbar der blanke Horror zugetragen. Ein aus dem Gefängnis rekrutierter russischer Vergewaltiger floh vom Kriegsschauplatz und versteckte sich bei einer älteren Frau. Doch von Dank gab es keine Spur – dort dürfte er deren neunjährige Enkelin missbraucht und ermordet haben.

0 Kommentare

Am 5. September gegen 13 Uhr sei die neun Jahre alte Katja spazieren gegangen – es sollte ein Ausflug sein, von dem sie nie wieder zurückkehren würde. Zum letzten Mal sei sie am Busbahnhof in der Stadt Kirowskoje in der Begleitung eines schlanken Mannes in Militäruniform erspäht worden, schreibt der Telegram-Kanal Mami/Mamotschki DNR.

Am Tag darauf begannen lokale Webseiten vom Verschwinden der Kleinen zu berichten. Freiwillige wurden gebeten, sich an der Suche von Katja zu beteiligen. Am 7. September war schließlich traurige Gewissheit: Das Mädchen wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.

Bluttat geschah in der Nähe von Omas Haus 
In diesem Zusammenhang wurden im Dorf Bilder von Alexej Tschumatschenko, Jahrgang 1993, verteilt. Laut dem oppositionellen Telegram-Kanal Ostoroschno, nowosti konnte der Ex-Soldat bereits festgenommen werden. Er soll demnach auch den Ort gezeigt haben, an dem er die Kleine vergewaltigt, anschließend ermordet und daraufhin begraben habe. Besonders erschreckend: All das soll sich nur 500 Meter vom Haus der Oma des Mädchens entfernt zugetragen haben.

Dem Nachrichtenportal E1.ru zufolge soll Alexej aus der russischen Region Swerdlowsk stammen. Wie Bekannte der Familie demnach schilderten, habe der ehemalige Häftling im Jahr 2024 seine Einheit ohne Erlaubnis verlassen und sich ein ganzes Jahr lang bei der Großmutter der ermordeten Katja versteckt.

Lesen Sie auch:
Russische Soldaten telefonieren mit Verwandten nach ihrer Freilassung im Zuge eines ...
Grauen an der Front
Geheimdienst: Russischer Soldat isst Kameraden
21.06.2025
Hat Kieferprobleme
Russischer Kannibale kehrt vom Ukraine-Krieg heim
22.09.2024

Tauschte Haftstrafe gegen Kriegseinsatz
Der Russe sei im Jahr 2021 wegen Vergewaltigung zu einer Haftstrafe verurteilt worden, berichtet Ostoroschno, nowosti. Im Gefängnis habe er sich dann freiwillig für den Kriegseinsatz gemeldet.

Porträt von Angelika Eliseeva
Angelika Eliseeva
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf