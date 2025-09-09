Ex-Soldat vergewaltigt und ermordet Mädchen (9)

Bluttat geschah in der Nähe von Omas Haus

In diesem Zusammenhang wurden im Dorf Bilder von Alexej Tschumatschenko, Jahrgang 1993, verteilt. Laut dem oppositionellen Telegram-Kanal Ostoroschno, nowosti konnte der Ex-Soldat bereits festgenommen werden. Er soll demnach auch den Ort gezeigt haben, an dem er die Kleine vergewaltigt, anschließend ermordet und daraufhin begraben habe. Besonders erschreckend: All das soll sich nur 500 Meter vom Haus der Oma des Mädchens entfernt zugetragen haben.