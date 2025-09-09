Dieses Land zahlt Babys Pensionsgeld ab der Geburt

Österreich bekriegt sich wegen zu teuren Pensionen und beinahe unmöglichen Inflationsanpassungen, dieses Nachbarland geht da innovativere Wege: „In unserer Region ist das Bewusstsein für die Altersvorsorge weiter verbreitet als in anderen Regionen. Nun ist es Zeit für den nächsten Schritt, mit dem von Geburt an in die künftige Rente der Kinder investiert wird“, sagt die zuständige Politik. Und so funktioniert es:

Vom Land Südtirol gibt es einkommensunabhängig 300 Euro als Startbonus und je 200 Euro in den vier Folgejahren, sofern die Eltern selbst mindestens 100 Euro jährlich auf die Zusatzrentenposition ihres Sprösslings einzahlen. Macht gesamt 1100 Euro Zuschuss, der in den Zusatzfonds für Altersvorsorge der Kinder geht.