Vorbild für Österreich

Dieses Land zahlt Babys Pensionsgeld ab der Geburt

Ratgeber
09.09.2025 15:00
Mit dem innovativen Modell sind Kinder bei weitem früher abgesichert.
Mit dem innovativen Modell sind Kinder bei weitem früher abgesichert.(Bild: Lev Dolgachov – stock.adobe.com)

Ein den Österreichern sehr gut bekanntes Nachbarland stellt seine Pensionszuschüsse familienfreundlich um und unterstützt Neugeborene, Adoptiv- und Pflegekinder bei der Altersvorsorge. Krone+ zeigt, was die Eltern dafür tun müssen und warum das Modell Vorbild für Österreich sein kann.

Österreich bekriegt sich wegen zu teuren Pensionen und beinahe unmöglichen Inflationsanpassungen, dieses Nachbarland geht da innovativere Wege: „In unserer Region ist das Bewusstsein für die Altersvorsorge weiter verbreitet als in anderen Regionen. Nun ist es Zeit für den nächsten Schritt, mit dem von Geburt an in die künftige Rente der Kinder investiert wird“, sagt die zuständige Politik. Und so funktioniert es:

Vom Land Südtirol gibt es einkommensunabhängig 300 Euro als Startbonus und je 200 Euro in den vier Folgejahren, sofern die Eltern selbst mindestens 100 Euro jährlich auf die Zusatzrentenposition ihres Sprösslings einzahlen. Macht gesamt 1100 Euro Zuschuss, der in den Zusatzfonds für Altersvorsorge der Kinder geht.

