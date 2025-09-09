Back on Track: Die 10 wichtigsten Autos der IAA

Audi Concept C

Apropos Emotionen: Audi will künftig wieder mit unsinnigen Spaßmachern punkten. Für viele Fans waren diese das Salz in der Suppe der Vier-Ringe-Marke. Concept C heißt der Ausblick auf diese alte Audi-Tugend. Der Targa, der in etwa zwei Jahren in einer dem Konzept ähnlichen Form in Serie gehen soll, setzt auf das Erbe von Audi und zitiert ruhmreiche Renner der 30er-Jahre, den A6 der dritten Generation und den TT. Doch der erste echte Sportwagen von Audi nach dem Ende von TT und R8 steht auch für Wandel: Der Roadster wird nämlich rein elektrisch angetrieben – nach guter alter Audi-Tradition über alle vier Räder.