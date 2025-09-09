Vorteilswelt
Spezieller Anblick

Warum Rangnick hier über den Stadionrasen radelt

Fußball International
09.09.2025 20:48
Teamchef Ralf Rangnick bewegte sich recht ungewöhnlich fort.
Teamchef Ralf Rangnick bewegte sich recht ungewöhnlich fort.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Plötzlich radelte der Teamchef über den Stadionrasen! Ralf Rangnick wählte knapp vor dem WM-Quali Spiel Österreichs in Bosnien ein ungewöhnliches Fortbewegungsmittel in (!) einem Fußballstadion.

0 Kommentare

Wohin war der Teamchef so hurtig unterwegs? Warum hatte er es so eilig? Die Antwort trägt den Namen Rainer Pariasek. Der ORF-Moderator erwartete Rangnick zum obligaten Vorab-Live-Interview im Rahmen der Übertragung. Rangnick kam mit dem Fahrrad. Aus einem einfachen Grund: Sein Fuß muss noch etwas geschont werden. „Der Weg von der Kabine hierher wäre etwas weit gewesen“, erklärte Rangnick.

Lesen Sie auch:
WM-Quali im Ticker
Es geht los! Bosnien gegen Österreich jetzt LIVE
09.09.2025

Kleine Schritte
Im Sommer hatte sich der Teamchef einer Sprungelenksoperation unterzogen. Vor Kurzem musste wegen einer Entzündung nachjustiert werden und Rangnick noch einmal unters Messer. „Es könnte besser sein“, antwortete der Teamchef auf die Frage nach seinem Gesundheitszustand: „Aber ich mache kleine Schritte. Und es geht bergauf.“

Ähnliche Themen
Ralf RangnickRainer Pariasek
Österreich
Fahrrad
