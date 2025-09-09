Warum Rangnick hier über den Stadionrasen radelt

Wohin war der Teamchef so hurtig unterwegs? Warum hatte er es so eilig? Die Antwort trägt den Namen Rainer Pariasek. Der ORF-Moderator erwartete Rangnick zum obligaten Vorab-Live-Interview im Rahmen der Übertragung. Rangnick kam mit dem Fahrrad. Aus einem einfachen Grund: Sein Fuß muss noch etwas geschont werden. „Der Weg von der Kabine hierher wäre etwas weit gewesen“, erklärte Rangnick.