Warum Rangnick hier über den Stadionrasen radelt

Plötzlich radelte der Teamchef über den Stadionrasen! Ralf Rangnick wählte knapp vor dem WM-Quali Spiel Österreichs in Bosnien ein ungewöhnliches Fortbewegungsmittel in (!) einem Fußballstadion.
Wohin war der Teamchef so hurtig unterwegs? Warum hatte er es so eilig? Die Antwort trägt den Namen Rainer Pariasek. Der ORF-Moderator erwartete Rangnick zum obligaten Vorab-Live-Interview im Rahmen der Übertragung. Rangnick kam mit dem Fahrrad. Aus einem einfachen Grund: Sein Fuß muss noch etwas geschont werden. „Der Weg von der Kabine hierher wäre etwas weit gewesen“, erklärte Rangnick.
Kleine Schritte
Im Sommer hatte sich der Teamchef einer Sprungelenksoperation unterzogen. Vor Kurzem musste wegen einer Entzündung nachjustiert werden und Rangnick noch einmal unters Messer. „Es könnte besser sein“, antwortete der Teamchef auf die Frage nach seinem Gesundheitszustand: „Aber ich mache kleine Schritte. Und es geht bergauf.“
