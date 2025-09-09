Historisch! Noch nie ging es um so viel Preisgeld

Warum man in Graz das M-Wort in den Mund nimmt
99ers-Boss überzeugt:
Eine Familie, die für den Pferdesport ihr ganzes Herzblut ergibt, machte es möglich. Spruce Meadows unweit von Calgary erlebte den höchstdotierten Rolex Grand Prix der Geschichte. Und der Wahl-Tiroler Max Kühner spielte dabei auf Elektrik Blue P eine ganz starke Rolle.
Auf der größten Reitsportanlage der Welt in Spruce Meadows unweit von Calgary hat sich Max Kühner schon immer wohl gefühlt. Auch heuer zeigte Österreichs bester Springreiter beim Rolex Grand Prix in Kanada eine ganz starke Leistung, belegte auf Elektrik Blue P Platz vier. Dafür gab es 315.000 Euro Preisgeld!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.