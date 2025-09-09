Historisch! Noch nie ging es um so viel Preisgeld

Auf der größten Reitsportanlage der Welt in Spruce Meadows unweit von Calgary hat sich Max Kühner schon immer wohl gefühlt. Auch heuer zeigte Österreichs bester Springreiter beim Rolex Grand Prix in Kanada eine ganz starke Leistung, belegte auf Elektrik Blue P Platz vier. Dafür gab es 315.000 Euro Preisgeld!