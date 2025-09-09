Vorteilswelt
Wahl-Tiroler räumte ab

Historisch! Noch nie ging es um so viel Preisgeld

Sport-Mix
09.09.2025 18:20
Max Kühner, hier mit seiner dänischen Ehefrau Liv, und sein Pferd Elektrik Blue P zeigten beim ...
Max Kühner, hier mit seiner dänischen Ehefrau Liv, und sein Pferd Elektrik Blue P zeigten beim Rolex Grand Prix in Kanada eine ganz starke Leistung.(Bild: bitstudio GmbH)

Eine Familie, die für den Pferdesport ihr ganzes Herzblut ergibt, machte es möglich. Spruce Meadows unweit von Calgary erlebte den höchstdotierten Rolex Grand Prix der Geschichte. Und der Wahl-Tiroler Max Kühner spielte dabei auf Elektrik Blue P eine ganz starke Rolle.

Auf der größten Reitsportanlage der Welt in Spruce Meadows unweit von Calgary hat sich Max Kühner schon immer wohl gefühlt. Auch heuer zeigte Österreichs bester Springreiter beim Rolex Grand Prix in Kanada eine ganz starke Leistung, belegte auf Elektrik Blue P Platz vier. Dafür gab es 315.000 Euro Preisgeld!

