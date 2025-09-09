Die Sparpläne bei den Pensionisten und Beamten

„Darf keine Tabus geben“

Wirtschaftsexperten kritisierten den Deal damals bereits – spät, aber doch wurden sie jetzt erhört. Das Plus steht wieder zur Debatte. „Gerade in aktuell herausfordernden Zeiten müssen wir in allen Bereichen unserer Verantwortung nachkommen“, so Staatssekretär Alexander Pröll, der nun den Abschluss 2026 neu verhandeln will. Es dürfe keine Tabus geben, „vor dem Hintergrund der budgetären Situation und um zu verhindern, dass wir drastischere Maßnahmen setzen müssen“, pflichtet auch SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer bei.