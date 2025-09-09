Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerüchteküche

iPhone 17 und mehr: Was Apple heute Abend enthüllt

Digital
09.09.2025 08:09
Neben den neuen iPhones werden unter anderem neue Watches erwartet.
Neben den neuen iPhones werden unter anderem neue Watches erwartet.(Bild: AFP/PHILIPPE HUGUEN)

Ab 19 Uhr unserer Zeit wird Apple heute seine – laut offiziellem Motto – „unfassbaren“ neuen Produkte vorstellen. Star des Abends wird erwartungsgemäß das iPhone 17 sein, doch das Event im kalifornischen Cupertino dürfte noch weitere Neuheiten bereithalten.

0 Kommentare

Den bisherigen Gerüchten zufolge wird die neue iPhone-Generation vier verschiedene Modellvarianten umfassen: das iPhone 17, das iPhone 17 Air, das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max. Das iPhone 17 soll dem Vernehmen nach ein etwas größeres Display mit schmaleren Rändern sowie Apples neuen A19-Chip erhalten. Das iPhone 17 Air soll besonders dünn sein, mit daraus resultierenden Einbußen bei Akkukapazität und Kamera. Wie unter anderem Macrumors.com berichtet, soll es demnach nur über eine einzige Rückkamera verfügen.

Das iPhone 17 Pro und das Pro Max sollen dem Vernehmen nach ein neues Vollaluminium-Design mit einer Glasaussparung auf der Rückseite für kabelloses Laden erhalten. Das Gesamtbild unterscheidet sich deutlich durch ein großes, sich über die gesamte Breite des Geräts erstreckendes Kamera-Modul auf der Rückseite und ein neu positioniertes Apple-Logo. Außerdem sollen sie erstmals eine 48-Megapixel-Telekamera, eine längere Akkulaufzeit, hellere Displays und eine neue Wärmearchitektur haben. Zudem sollen sie umgekehrtes kabelloses Laden unterstützen.

Die neue iPhone-Generation soll 24-Megapixel-Frontkameras, ProMotion-Displays für Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz sowie einen speziellen Bluetooth- und WLAN-Chip bieten. Die Air- und Pro-Modelle werden voraussichtlich über zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher verfügen. Neue Farboptionen werden für die gesamte Produktreihe erwartet, ebenso wie eine komplett neue Auswahl an Hüllen und Zubehör, darunter „TechWoven“-Stoffhüllen und ein „Crossbody Strap“ zum Umhängen.

Neue Apple Watches
Nebst neuen iPhones werden auch neue Watches erwartet: Die günstigere Apple Watch SE 3 soll ein größeres Display, den S11-Chip und möglicherweise ein Kunststoffgehäuse haben. Die Apple Watch Series 11 wird voraussichtlich den S11-Chip, 5G-Konnektivität bei Mobilfunkmodellen, eine „Sleep Score“-Funktion und möglicherweise eine Bluthochdruckerkennung bieten.

Die Apple Watch Ultra 3 als Spitzenmodell soll den Gerüchten zufolge indes zusätzlich zu all den neuen Funktionen ein etwas größeres Weitwinkel-OLED-Display mit schnellerer Bildwiederholrate und Satellitenkonnektivität erhalten.

Lesen Sie auch:
Mit dem iPhone 17 Air soll Apple ein besonders dünnes iPhone vorstellen.
iPhone 17 und mehr
Apple stellt seine Neuheiten am 9. September vor
27.08.2025

Neue AirPods
Angekündigt werden könnten zudem die neuen AirPods 3. Zu den kolportierten Neuerungen zählen ein optimiertes Design mit kapazitiver Pairing-Taste, verbesserte Audio- und aktive Geräuschunterdrückung, ein Herzfrequenzsensor sowie ein Körpertemperaturüberwachung.

Porträt von Sebastian Räuchle
Sebastian Räuchle
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für eine Renndrohne gelten andere Regeln als für fliegende Kameras.
Krone Plus Logo
Die Technik im Detail
Phänomen Drone Racing: 0 auf 200 in einer Sekunde!
Einfach zu teuer: Die Virtual-Reality-Brille Vision Pro war der größte Apple-Flop der jüngeren ...
Krone Plus Logo
Tim Cooks größter Flop
Apple Vision Pro: Die raren Erfolge – und ihr Erbe
Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur ...
Krone Plus Logo
Run auf Luxusbunker
So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse
„Pizza Bandit“ vereint Arcade-Action „mit dem absurden Druck einer Kochshow im absoluten ...
„Chaotisch“
„Pizza Bandit“: Koop-Shooter trifft auf Kochshow
Seit 2019 läuft ein groß angelegter Lauschangriff der chinesischen Hackergruppe „Salt Typhoon“ – ...
Krone Plus Logo
FBI-Mann schlägt Alarm
So sammeln China-Hacker Material über „fast jeden“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.703 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.361 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
143.007 mal gelesen
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1798 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1566 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1179 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Digital
Gerüchteküche
iPhone 17 und mehr: Was Apple heute Abend enthüllt
Krone Plus Logo
Elektronischer Krieg
Wie Russland in Osteuropa GPS-Navigation lahmlegt
Nach Protest-Aufruf
Türkei schränkt Zugang zu Online-Plattformen ein
Preisvergleich zeigt:
Diese Smartphones sind Wertverlust-Meister
Nach Fake-Pornos
Anonymität im Internet droht in Italien das Aus

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf