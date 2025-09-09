iPhone 17 und mehr: Was Apple heute Abend enthüllt

Das iPhone 17 Pro und das Pro Max sollen dem Vernehmen nach ein neues Vollaluminium-Design mit einer Glasaussparung auf der Rückseite für kabelloses Laden erhalten. Das Gesamtbild unterscheidet sich deutlich durch ein großes, sich über die gesamte Breite des Geräts erstreckendes Kamera-Modul auf der Rückseite und ein neu positioniertes Apple-Logo. Außerdem sollen sie erstmals eine 48-Megapixel-Telekamera, eine längere Akkulaufzeit, hellere Displays und eine neue Wärmearchitektur haben. Zudem sollen sie umgekehrtes kabelloses Laden unterstützen.