Vermisste und zugelaufene Vierbeiner

Verletzer Stubentiger entdeckt!

In Hall in Tirol wurde am 8. März dieser Kater gefunden. Das verletzte Kerlchen wurde nach der tierärztlichen Versorgung ins Tierheim Mentlberg gebracht. Er wurde auf circa drei Jahre geschätzt, ist nicht kastriert und leider auch nicht gechippt. Er wünscht sich, dass seine Lieblingsmenschen ihn bald abholen und er wieder in seine gewohnte Umgebung darf. Telefonnummer: 0512/581451.