Bergluft für die Ohren: Mit Jodelkurs zum Juchiza

Also, ich hab ja noch nie gejodelt, außer wenn ich meinen großen Zeh an der Bettkante angestoßen habe – das kennen wahrscheinlich viele, wenn man in die Unhöhen hinaufjauchzt. Im Alltag bin ich es nicht gewohnt, mit meiner Kopfstimme zu bestechen, bin ich ja ein überzeugter Tenor. Die Volkshochschulen Kärnten luden zum Kurs „Jodeln in einem Tag erlernen“ – das durfte ich mir als leidenschaftlicher Gesangslaie natürlich nicht entgehen lassen.