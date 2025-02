„Wir haben die Negativauslese bei der Zuwanderung“

„Krone“: Wien stellt sich gerne als Wirtschaftsmotor Österreichs dar – immerhin wird hier rund 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet. Stottert der Motor oder ist er bereits am Absterben?

Christian Pochtler: Man muss sich den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich ansehen. Wien läuft hier ungefähr parallel zum Bundestrend. Aber eines ist klar: Österreich steht vor einer gewaltigen Deindustrialisierung. Wir haben vor allem im Bereich der Exportindustrie zunehmend Schwierigkeiten. Wir sind in einigen Produktkategorien nicht mehr wirklich konkurrenzfähig – und das nicht nur weltweit, sondern auch gegenüber unseren unmittelbaren Nachbarn in der Europäischen Union.