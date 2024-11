Diese Meilensteine erreichen Babys im ersten Jahr

Im ersten Lebensjahr lernt der Mensch so viel in so kurzer Zeit wie später niemals wieder. Mit Spannung verfolgen Eltern die Entwicklung ihres Babys mit und versuchen, ihren Nachwuchs dabei bestmöglich zu unterstützen. Krone+ hat die besten Tipps rund um die kindlichen Meilensteine und was Eltern gegen die „Meilenstein-FOMO“ tun können.