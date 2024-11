Aktives Atmen als Brücke zwischen Körper und Seele

Säbelzahntiger und Reizüberflutung

Folgende Situation: Vor mir ein Säbelzahntiger – hinter mir das Dickicht – was tun? Natürlich rennen! „Es entsteht Stress. Wenn man sich in so einer Extremsituation befindet, ist es natürlich nützlich, wenn die Systeme auf Hochtouren laufen.“ Aber was hat das jetzt mit mir zu tun?